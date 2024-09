Strade allagate a San Cassiano, Marzeno e a Faenza

Nel pomeriggio di mercoledì, a causa delle costanti piogge, si sono verificati diversi episodi di allagamento delle strade. Alle porte di San Cassiano, dove tutt’ora sono presenti i lavori lungo la provinciale brisighellese a cause degli smottamenti del maggio dello scorso anno, la carreggiata si è allagata per l’acqua discesa dalla riva accanto. L’acqua è arrivata anche all’interno del paese, proveniendo da una strada laterale alla provinciale.

Allagata a Marzeno anche via Molino Vecchio, dove la strada è stata invasa dal fango.

A Faenza, oltre a via Santa Lucia, allagate e chiuse anche strade in zona San Biagio e Sarna.