Dieci nuove dottoresse in Logopedia. Festa a Faenza al Palazzo del Podestà

10 nuove dottoresse in Logopedia proclamate a Faenza nel salone dell’Arengo del Palazzo del Podestà. Per tutte il massimo dei voti. Il corso, a numero chiuso, attivo dal 2003, rientra all’interno del Campus di Ravenna. Le lezioni si svolgono nel complesso degli ex Salesiani e formano professionisti che operano negli ambiti della neuropsichiatria infantile, otorino laringoiatra e medicina riabilitativa con uno spettro di pazienti di tutte le età.