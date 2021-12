De Pascale: “Tutelare la scuola in presenza, ma senza introdurre green pass per gli studenti” | VIDEO

Tutelare la scuola in presenza, anche per le superiori, ma senza introdurre il green pass per gli studenti. Sono le richieste che Michele de Pascale, presidente dell’Unione delle Province Italiane, ha avanzato al governo impegnato in questi giorni a ridefinire le regole di contenimento della pandemia, con la richiesta già arrivata da più parti di ridurre le quarantene. All’esame anche ulteriori obblighi legati alla certificazione verde. Intanto la Regione Emilia-Romagna ha equiparato i test rapidi, se positivi, ai tamponi molecolari per sgravare il lavoro dei drive through e accelerare la presa in carico dei casi positivi e dei contatti da parte del sistema sanitario