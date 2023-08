“In merito all’articolo di ieri sullo stato della raccolta rifiuti post alluvione a Roncalceci, Hera desidera innanzitutto precisare che fin dall’inizio della situazione emergenziale l’azienda è stata costantemente presente in tutti i territori colpiti (anche con il supporto di numerose ditte provenienti da diverse regioni d’Italia) e a disposizione per le richieste di ritiro dei rifiuti, telefonando al Servizio Clienti Hera 800 999500, numero verde gratuito da fisso e cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 ed il sabato dalle 8 alle 18.

Continuano ancora oggi ad essere numerosi gli appuntamenti richiesti su tutto il territorio comunale, ai quali la multiutility riesce a dare riscontro in tempi celeri. Purtroppo, l’azienda continua a riscontrare l’increscioso e costante fenomeno dell’abbandono in strada dei rifiuti non sempre riconducibili all’alluvione e per i quali non è stato richiesto appuntamento per il ritiro: le foto nell’articolo probabilmente sono relative a questi abbandoni, visto che recentemente non ci risultano appuntamenti presi a Roncalceci.

Per mantenere comunque il decoro del territorio alluvionato, periodicamente viene effettuato un giro di pulizia completo per rimuovere tutti i rifiuti abbandonati: l’ultimo è iniziato subito dopo Ferragosto, il 16 agosto mattina, e termina nella giornata di oggi.

Hera, ricordando che il monitoraggio del territorio alluvionato e il conseguente ritiro dei rifiuti abbandonati proseguono incessantemente, precisa che i sistemi di raccolta differenziata funzionano solo se c’è un forte spirito di collaborazione da parte dei cittadini, che hanno a disposizione, ad esempio, il numero verde 800 999500 a cui chiedere appuntamento per il ritiro dei rifiuti.

Per quanto riguarda la postazione di cassonetti su via Sauro Babini, dove è presente un restringimento di carreggiata, Hera sta valutando con gli uffici comunali lo spostamento in una posizione più idonea.

L’azienda sottolinea infine che utilizzare correttamente i servizi gratuiti di raccolta messi a disposizione significa aderire ad un progetto di salvaguardia del territorio, finalizzato a reprimere gli abbandoni di rifiuti, che peraltro sono un reato sanzionabile per legge, per un maggior decoro delle città. Per richiedere la raccolta gratuita a domicilio, ma anche per informazioni sulla raccolta differenziata e per segnalazioni, è sufficiente chiamare il Servizio Clienti Hera 800 999500; inoltre, si può visitare il sito www.gruppohera.it o utilizzare l’App Il Rifiutologo – scaricabile gratuitamente su www.ilrifiutologo.it e disponibile per iPhone/iPad e Android – per inviare segnalazioni ambientali: basta scattare una foto, la segnalazione è georeferenziata e permette ai servizi ambientali di Hera di ripristinare il decoro in tempi rapidi”.