La Lega interviene, con un’interrogazione alla giunta regionale, sulla vicenda della proprietà dell’area “Ortazzo-Ortazzino”, nel Parco del Delta del Po (Ravenna).

Nell’atto ispettivo, a prima firma di Michele Facci e sottoscritto anche da Andrea Liverani, vengono posti quattro quesiti alla Regione. Il primo: “la giunta era a conoscenza della notifica fatta dalla società ‘Immobiliare Lido di Classe’, in liquidazione, all’Ente di gestione del Parco del Delta del Po, circa l’intenzione di alienare l’area di circa 500 ettari Ortazzo-Ortazzino?”. Il secondo: “corrisponde al vero che l’Ente di gestione del Parco del Delta del Po abbia chiesto alla Regione le risorse finanziarie necessarie per acquisire l’area in questione, così da esercitare il diritto di prelazione previsto,? E, nel caso, quali siano stati i motivi che hanno impedito alla Regione di ottemperare alla richiesta?”. La terza domanda è relativa al programma regionale di gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000 previsto dall’art. 12 della L.R. 6/2005: “la Regione si è mai posta il problema della proprietà dell’area ‘Ortazzo-Ortazzino’, dato che è di attualità almeno dalla metà degli anni ’70?”. Infine, Facci vuole conoscere il giudizio della giunta regionale “sull’intera vicenda e, in particolare, se l’epilogo sia in linea con le finalità perseguite dalla Regione con la Legge 6/2005 sulla gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000”.