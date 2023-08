Tromba d’aria: si aspetta la risposta del Governo per lo stato di emergenza nazionale

Non solo alluvione, si lavora sui tetti di Alfonsine, Savarna, Convetello, Grattacoppa, Sant’Alberto, Voltana, Conselice, Lavezzola, i territori maggiormente colpiti dal forte vento tre settimane fa, con raffiche che hanno raggiunto quasi i 130 Km/h. I mucchi di coppi volati via in circa mezz’ora di forte maltempo sono ancora lungo le strade. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 3 milioni di euro per cittadini e attività economiche ed è stato chiesto lo stato di emergenza nazionale. Si attende una risposta dal Governo. Inizialmente si era pensato di unificare la tempesta di vento e l’alluvione, entrambe causate dai cambiamenti climatici, ma l’idea è stata abbandonata, non percorribile.