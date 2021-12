Si insedia il nuovo consiglio della Provincia. De Pascale: “I fondi del PNRR per le scuole e investimenti sulle strade” | VIDEO

Si è insediato il nuovo consiglio provinciale di Ravenna dopo la conferma di Michele de Pascale a presidente della Provincia. 12 in tutto in consiglieri eletti, 10 in forza alla maggioranza (per la lista “Insieme per la Provincia” eletti: Valentina Palli, Nicola Pasi, Maria Luisa Martinez, Giovanni Grandu, Francesca Impellizzeri, Riccardo Francone, Giancarlo Schiano, Gianmarco Rossato, Andrea Vasi, Fiorenza Campidelli) , 2 per l’opposizione (per la lista “Ravenna per la Romagna” eletti: Stefano Bertozzi, Enea Puntiroli). Durante la prima seduta, il presidente de Pascale ha assegnato le deleghe ai consiglieri per la nuova legislatura e ha sottolineato le priorità della Provincia per i prossimi anni: scuole e infrastrutture, mentre è stato rimarcato un sostegno alle politica dei Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio per la cava di Monte Tondo.

Le assegnazioni delle deleghe:

Michele de Pascale – Presidente con deleghe a Pianificazione Strategica, Sviluppo Economico e Sociale, Turismo – Destinazione Romagna

Valentina Palli – Vicepresidente con deleghe a Bilancio, Partecipate, Personale, Affari Generali e Affari Legali

Nicola Pasi – Consigliere con deleghe a Strade, Trasporti, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Ambiente

Maria Luisa Martinez – Consigliera con deleghe a Istruzione, Edilizia Scolastica, Patrimonio

Giovanni Grandu – Consigliere con deleghe a Sicurezza, Polizia Provinciale, Agricoltura, Caccia e Pesca

Francesca Impellizzeri – Consigliera con deleghe alle pari opportunità e al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale

Riccardo Francone – Consigliere con deleghe a Cultura, Rete bibliotecaria della Romagna, Università e AFAM

Giancarlo Schiano – Consigliere con deleghe a Politiche Giovanili

Gianmarco Rossato – Consigliere con delega alla Transizione digitale

Andrea Vasi – Delegato a componente del Comitato Esecutivo del Parco del Delta del Po

Fiorenza Campidelli – Consigliera con deleghe al Volontariato e Associazionismo e all’Assemblea di ACER Ravenna

Al di fuori del Consiglio provinciale sono state inoltre confermate le nomine di Davide Ranalli e Alfonso Nicolardi: il primo sarà delegato all’Ufficio di Presidenza della CTSS della Romagna, al secondo spetterà la delega a componente del CE del Parco della Vena dei Gessi.