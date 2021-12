“Leggere oggi, in una lettera inviata ad un quotidiano ravennate, il disagio di un anziano faentino ripetutamente inviato a vaccinarsi a Ravenna mi porta ad esprimere sgomento e piena solidarietà al concittadino”

Mirko De Carli, consigliere comunale del Popolo della Famiglia a Riolo Terme, commenta così l’episodio : “È inaccettabile pensare che una persona di 84 anni debba essere ripetutamente invitato a vaccinare al centro vaccinale dell’Esp di Ravenna. Essendoci un punto di vaccinazione fruibile a Faenza invitiamo il sistema di prenotazione, attivo anche presso le farmacie, a fissare la somministrazione della dose vaccinale presso l’hub più vicino alla residenza dell’anziano”

“Visto che i più fragili e i più colpiti dal Covid sono gli anziani dobbiamo evitare che facciano spostamenti eccessivi. Per primi, come Popolo della Famiglia, chiedemmo con forza l’apertura di un centro vaccinale a Faenza: ora chiediamo che tutti i residenti in loco non debbano andare a Ravenna ma nell’hub della propria unione dei comuni” conclude De Carli.