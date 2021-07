Dante: Vittorio Sgarbi e la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta in visita a Ravenna

Vittorio Sgarbi oggi è stato in visita alla chiesa di San Romualdo di Ravenna insieme a Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani. Jatta e Sgarbi sono stati accompagnati nella visita da Maurizio Tarantino, dirigente del Settore Cultura del Comune di Ravenna. Nella sua visita, Sgarbi ha definito l’esposizione “Dante. Gli occhi e la mente. Le Arti al tempo dell’esilio”un’ottima risposta alle polemiche sorte dopo la presentazione della mostra “Dante. La visione dell’arte” ai Musei San Domenico di Forlì che in molti hanno considerato concorrenziale alla mostra del capoluogo bizantino. In realtà, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, Ravenna e Forlì hanno stretto una collaborazione che permetterà al pubblico di visitare entrambe le mostre con un costo ridotto del biglietto.

La visita di Vittorio Sgarbi e Barbara Jatta è poi proseguita alla Tomba di Dante e al Museo Dante. Insieme a Sgarbi anche il coordinatore del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.