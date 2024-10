Dal Rotary 52 mila euro per nuovi giochi al parco di via Calamelli sommerso dall’alluvione

52 mila euro dai Rotary Club italiani per nuovi giochi al parco Colla di via Calamelli, completamente sommerso dall’alluvione del 2023. Gli aiuti arrivano in particolare dal distretto 2072, il distretto che raggruppa i Rotary Club emiliano-romagnoli, ai quali si sono aggiunti diverse altre realtà italiane e dall’estero. Grazie alla donazione è stato possibile acquistare sei nuove strutture: un’arrampicata, una torre scivolo, un dondolo, un percorso equilibrio, un castelletto e una casetta di legno. I lavori di installazione dei giochi termineranno nei prossimi giorni. I fondi si aggiungono ai 500 mila euro destinati dalla ordinanza tredici della struttura commissariale alle aree verdi faentine. Il parco di via Calamelli cambierà inoltre aspetto e vedrà realizzato uno stradello al suo interno.