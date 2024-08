Il 1° settembre torna a Riolo Terme “Associando”, manifestazione che fino al 5 settembre vedrà la collaborazione di tutte le associazioni del territorio, da quelle sportive a quelle dedicate al sociale.

Partenza domenica 1° settembre alle ore 5:30 circa con la “Passeggiata all’alba”. Ritrovo al parcheggio di Isola, frazione di Riolo Terme, e arrivo in cima Gallisterna con musica e colazione. Alle ore 20:00 nel parco della frazione di Cuffiano, in collaborazione con la biblioteca Gaspare Mirandola, “Letture in-Colte”, con letture per grandi e piccini.

Lunedì 2 settembre dalle 17:30 il cortile della Rocca di Riolo ospiterà l’evento novità “Benvenut!”, durante il quale l’Amministrazione comunale accoglierà i nuovi residenti 2023 del comune di Riolo Terme; un’occasione di condivisione e conoscenza con tutte le persone che hanno iniziato a vivere a Riolo. A seguire, dalle ore 20:00 lungo corso Matteotti, un’altra novità 2024: la “Mangiata sociale”. In questa occasione ogni associazione avrà a disposizione uno spazio, con tavoli e panche, per presentarsi alla cittadinanza con attività e progetti realizzati e da realizzare, tutti seduti attorno ad un tavolo, dove poter condividere idee, mangiando insieme ai volontari di Riolo.

Martedì 3 settembre alle 20:30 si proseguirà con le “Letture in-Colte” in via Gramsci, davanti alla sede della biblioteca comunale.

Mercoledì 4 settembre altra tappa di “Letture in-colte” a Borgo Rivola – punto di ritrovo il Parco Tosi – in collaborazione con la Pro Loco della frazione.

Giovedì 5 settembre dalle 20:00 tutti invitati alla Cena Multietnica, dove il “mondo in una cena” si proporrà alla comunità di Riolo e dei territori circostanti. Tantissime le rappresentanze delle comunità straniere presenti in città: Colombia, Francia, Tunisia, Bangladesh, Polonia, Pakistan, Albania, Costa d’Avorio, Cina e tante altre. Prenotazione obbligatoria ai numeri 3356792566 (Francesca) e 3334679473 (Davide). Durante il periodo della manifestazione sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria. Le offerte raccolte verranno interamente devolute al Fondo di solidarietà comunale, dedicato alle famiglie con figli minorenni in situazione di disagio economico e alle borse di studio per studenti meritevoli.

Inoltre, la comunità è invitata venerdì 6 settembre alle 20:00 presso il Parco Pertini alla “Cocomerata” organizzata da SPI CGIL e domenica 8 settembre, dalle ore 15:00 presso il centro Ippoverde, a Buon 90° compleanno, festa per tutte le persone di Riolo Terme che compiono 90 anni.