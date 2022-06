Momenti Conviviali al Campo Aperto di via Sant’Orsola, a Faenza, per conoscere le diverse comunità del territorio. Sabato 18 giugno, alle 11, l’associazione Axat organizza un momento di inclusione ideato pensando al cibo. Un pranzo al sacco durante il quale si incontreranno le comunità di Faenza, le associazioni del territorio e tutti i cittadini che vorranno partecipare. La giornata è dedicata alla memoria di Damiano Cavina, al suo impegno per far incontrare e conoscere le comunità straniere che risiedono nel faentino.

L’iniziativa nasce dall’idea di creare comunità attraverso il cibo. Successivamente a questo momento di inaugurazione ci saranno altri pranzi programmati in cui ogni comunità preparerà un menù dedicato alla propria cultura.

Musica, giochi, laboratori, truccabimbi e t-shirt painting animeranno la giornata. Si potrà partecipare anche senza il pranzo al sacco. L’Auser infatti, che offre la propria collaborazione per l’iniziativa, metterà a disposizione un menù a 10 euro. Sarà poi organizzata una raccolta fondi destinata alla famiglia di Damiano Cavina.

“Sabato 18 si avrà l’occasione di pranzare in compagnia per conoscersi e condividere esperienze, con l’obiettivo di connettere e far interagire il tessuto sociale faentino” spiega Nicola, presidente dell’associazione Axat.

“È una bella scommessa perché per la prima volta si incontrano tante realtà diverse tra loro, sarà bello vedere l’interazione e la bellezza che la condivisione regala.

Un ringraziamento speciale all’Auser Faenza con cui abbiamo collaborato per la creazione di questo evento e che ha dato la disponibilità di ospitare l’iniziativa a CampoAperto, un bellissimo polo che ospita tanti progetti sociali.”

Per informazioni:

Nicola 334-3792589

Giovanni: 328-4557417