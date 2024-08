Presentata al ristorante Il Molinetto la prima squadra del Porto Robur Costa 2030

Con la presentazione ufficiale della prima squadra, ospitata al Ristorante Il Molinetto, da tempo tra i fedeli partner del Porto Robur Costa 2030, è iniziata la stagione sportiva 2024/25 della Consar. In un clima di euforia e alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, di tanti tifosi, dei volontari e dei collaboratori, si è celebrato il primo atto della nuova annata.

Un entusiasmo e una passione che non sfuggono al nuovo coach Antonio Valentini e all’assessore. “La precedente mia esperienza a Ravenna si è consumata nell’anno del Covid – ricorda il coach – con i palazzetti vuoti. Prima, da avversario ricordo sfide sempre molto difficili al Pala De Andrè anche per il tifo che accompagna sempre la squadra. Più ci starete vicino – dice rivolgendosi ai tifosi – e più sarà importante per noi. Ci aspettiamo che il Pala De Andrè continui a essere fastidioso per i nostri avversari. Qui a Ravenna mi sento a casa e sono pronto a dare tutto me stesso”.

“Apprezzo il bel clima che si respira già dal primo giorno – ha detto l’assessore – dal quale si percepisce il bene che la città vuole alla sua squadra. Comincia un’annata sportiva con un progetto ben radicato nel tempo, che ha già prodotto importanti risultati se si pensa alla crescita dei camp e dei praticanti, con una grande passione trasmessa anche dal personale volontario e da chi supporta economicamente la società e che vanno ringraziati”.

Il presidente Matteo Rossi ha voluto augurare “una buona stagione e un buon gioco” alla squadra, rimarcare la profondità del “progetto societario che punta a investire sui giovani” e ringraziare il ds Marco Bonitta, presente tra il pubblico insieme al patron Veniero Rosetti, per “l’importante programmazione portata avanti nei mesi scorsi, dando tutto per allestire un roster che possa essere competitivo”.

Nel gruppo dei giocatori, erano assenti giustificati Hampus Ekstrand, Manuel Zlatanov e Giacomo Selleri, che stanno affrontando il ritiro con le rispettive nazionali in vista dei prossimi immediati impegni internazionali. Assente anche il vice allenatore Saverio Di Lascio, nello staff della nazionale Under 17 che prepara i mondiali di categoria, in programma dal 24 al 31 agosto in Bulgaria.

Tra i volti nuovi, in uno staff pressochè riconfermato, ci sono quelli di Giorgio Zauli, terzo allenatore, Giuseppe Chiarella, scoutman, e Filippo Binazzi, team manager. “Metto a disposizione il mio tempo e il mio impegno a servizio della società e della squadra – ha detto Binazzi – che ringrazio per la fiducia che mi ha accordato”. Domani, la prima giornata di lavoro in palestra con seduta pesi mattutina e allenamento pomeridiano al Pala Costa, a partire dalle 18.30. Per ovviare alle assenze, nei primi giorni lavoreranno con il gruppo della prima squadra alcuni ragazzi che disputeranno poi la serie C e il campionato Under 19, nelle squadre guidate da Francesco Mollo: lo schiacciatore Leonardo Capiozzo, classe 2006, e i tre nuovi arrivi gli schiacciatori Leonardo Sanchi dal San Giovanni in Marignano e i due ex Piacenza Tommaso Artioli, palleggiatore classe 2006, e Fabrizio Fea, schiacciatore classe 2009.

“Questi ragazzi sono l’ulteriore conferma di quanto la società creda e investa nel settore giovanile – sottolinea Mollo -: in questa annata sono dieci i ragazzi che arrivano da fuori e Ravenna torna ad avere numerosi ragazzi in orbita nazionale e dieci sono anche i gruppi squadra che abbiamo allestito dall’Under 12 all’Under 19”.

A rendere pubblico il pensiero e le motivazioni della squadra ci ha pensato Riccardo Goi, alla sua decima stagione con la maglia di Ravenna e riconfermato capitano. “Speriamo di ripetere la stagione scorsa, che è stata entusiasmante e ci ha visto protagonisti fino alla fine. Dò il benvenuto ai tanti ragazzi nuovi e non vediamo l’ora di cominciare”.

I convocati per i primi allenamenti

Alzatori: Tommaso Artioli, Antonino Russo.

Opposto: Tommaso Guzzo.

Centrali: Andrea Canella, Riccardo Copelli, Lorenzo Grottoli, Gabriele Mirabella.

Schiacciatori: Simone Bertoncello, Leonardo Capiozzo, Fabrizio Fea, Jan Feri, Leonardo Sanchi, Alessio Tallone.

Liberi: Riccardo Goi, Giovanni Pascucci.

Si aggregheranno al gruppo ai primi di settembre l’alzatore Giacomo Selleri e gli schiacciatori Manuel Zlatanov e Hampus Ekstrand.