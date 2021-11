Il Teatro Due Mondi è partner di un nuovo progetto di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado nell’ambito del Programma Erasmus+ finanziato dalla Commissione Europea.

Il progetto TEACHERS OF TOMORROW, Erasmus+ KA2, coordinato dal Centro per l’istruzione degli adulti di Pforzheim-Enzkreis (VHS) in Germania, vede il Teatro Due Mondi di Faenza come partner assieme alla Fondazione Fazio Allmayer di Palermo, al Centro per l’istruzione degli adulti di Vienna / Simmeringin in Austria e al Politecnico di Tralee in Irlanda.

Questo progetto parte dalla riflessione che nel mondo e di conseguenza nella scuola stanno avvenendo trasformazioni che richiedono agli insegnanti la consapevolezza di essere non solo registi, ma attori attivi nelle dinamiche didattico-educative al fine di un apprendimento sostenibile. Per questo è necessario riflettere sui valori, sulla globalità e sul significato che si attribuisce oggi all’istruzione e alla pedagogia e rivedere la propria scala di valori in maniera innovativa.

Durante il periodo di realizzazione del progetto vengono proposti agli insegnanti partecipanti quattro attività di formazione della durata di cinque giorni lavorativi nelle diverse sedi degli enti partner.

Dal 22 al 26 novembre insegnanti provenienti da diverse città italiane ed europee si riuniranno nella sala della Casa del Teatro per partecipare al laboratorio “Azioni, voce e corpo come strumenti per un teatro inclusivo” condotto da Alberto Grilli, regista del Teatro Due Mondi, e Antonella Talamonti, collaboratrice del gruppo da diverso tempo, compositrice, formatrice, insegnante, ricercatrice, vocalista e performer.