Anche questo inverno l’associazione Cuore e Territorio – riferisce il presidente Giovanni Morgese – si dimostra sensibile alle difficoltà che il freddo provoca agli animali in attesa di adozione. I delegati Iervolino Marcello e Redavid Anna hanno, a conclusione di una raccolta avviata tra i soci, portato il materiale per garantire una serena permanenza nel canile degli amici a 4 zampe. A ricevere la donazione di coperte e plaid per il canile comprensoriale di Lugo, Gentilini Daniele e la volontaria Antea Grilli. Sensibilmente compiaciuti, anche perché la loro richiesta pubblica di aiuto non è passata in sordina, hanno rivolto ai delegati un sentiti ringraziamenti da estendere a tutti i soci di cuore e territorio.

“E’ Fondamentale, riferiscono dal canile, rendere confortevole la permanenza all’interno del canile e pertanto sollecitano Cuore e Territorio e Ravenna 24ore a sensibilizzare l’opinione pubblica verso i nostri amici più deboli e2d indifesi.”