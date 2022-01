Altro incidente sulla via Baiona questo pomeriggio tardi, un Tir è uscito dalla carreggiata ed è entrato parzialmente sulle rotaie della linea ferroviaria industriale. Illeso il conducente, il traffico merci è stato trasferito su l’altro binario. Sul posto la Polfer per i rilievi, i Vigili del Fuoco, Polizia Locale per gestire il traffico a senso unico alternato.