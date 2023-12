Culturiamo: le cooperative culturali si confrontano dopo pandemia e alluvione

Le cooperative culturali si incontrano per confrontarsi sulla ripresa dopo la pandemia, quando venne azzerata la loro attività, e per studiare come aiutare il territorio dopo l’alluvione. E’ stato questo il tema centrale di “Culturiamo – La bellezza che attrae, la cultura che affascina”, evento organizzato da Confcooperative Romagna al Ridotto del Teatro Masini di Faenza. Un’occasione anche per mettere in contatto le diverse realtà che operano nel settore culturale, con l’obiettivo di far nascere potenziali nuove collaborazioni. Anche perché alcune realtà si stavano riprendendo quest’anno pienamente dalle chiusure determinate dal Covid e l’alluvione è tornata a stravolgere la normalità.