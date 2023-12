In occasione delle festività natalizie, per agevolare l’arrivo in centro storico servendosi dei parcheggi scambiatori ai tradizionali orari del GreenGo Bus, il Comune di Faenza ha deciso di implementare il servizio di trasporto per la giornata dell’8 dicembre e per le successive quattro domeniche del mese.

Nel dettaglio, agli orari ordinari del GreenGo Bus si aggiungono i servizi speciali delle due linee (A e C) nelle seguenti fasce: dalle 8.30 alle 10.00; dalle 12 alle 15.30 e dalle 17 alle 20.15.