Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 71.408 casi di positività, 2.360 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.950 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 18,2%.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, sono 1.452 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali (il 61,5%).

Complessivamente, tra i nuovi positivi 270 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 324 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,4 anni.

Su 1.452 asintomatici, 358 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 112 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 con gli screening sierologici, 13 tramite i test pre-ricovero. Per 957 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Modena con 639 nuovi casi; Bologna (527); ReggioEmilia (304); Rimini (201); Parma (183); Piacenza (159); Ferrara (113); Ravenna (89); Cesena (61); Forli’ (51) e Imola (33).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono stati 12.950, per un totale di 1.728.477. A questi si aggiungono anche 3.098 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 37.852 (2.204 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 35.822 (+2.085 rispetto a ieri), il 94,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi: 19 a Bologna (13 uomini, di cui 2 di 88 anni, 2 di 87 anni, e gli altri rispettivamente di 93, 91,90, 85, 84, 80, 79, 74 e 54 anni, e 6 donne di 96,93, 2 di 91, una di 78 e una di 77 anni); 4 in provincia di Piacenza (4 uomini di 99, 94, 92, 84 annie una donna di 93; 4 a Ravenna (3 donne di 98,84,69 anni, un uomo di 86 anni); 4 a Rimini (2 donne di 94 e 58 anni, 2 uomini di 97 e 76 anni); uno a Cesena (un uomo di 93 anni); infine, in provincia di Reggio Emilia un uomo di 99 anni . Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 4.816.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 194 (+6 rispetto a ieri), 1.836 quelli in altri reparti Covid (+113).

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 89 casi: si tratta di 58 maschi e 31 femmine; 40 asintomatici e 49 con sintomi ma tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio: 32 da contact tracing; 47 per sintomi; 4 per test ricovero; 6 per categorie professionali. Oggi la Regione ha comunicato 4 decessi: si tratta di 3 pazienti di sesso femminile di 69, 84 e 98 anni e di un paziente di sesso maschile di 86 anni. Non si registrano guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 4.002. Rispetto alla distribuzione sul territorio, ieri per un errore di trascrizione dell’Ausl sono stati indicati 4 casi in meno a Cervia e 4 in più fuori provincia. La suddivisione corretta ad oggi risulta essere la seguente:

167 residenti fuori provincia Ravenna

1.512 Ravenna

708 Faenza

253 Cervia

398 Lugo

121 Russi

150 Alfonsine

128 Bagnacavallo

99 Castelbolognese

67 Conselice

69 Massa Lombarda

29 Sant’Agata sul Santerno

73 Cotignola

38 Riolo Terme

61 Fusignano

43 Solarolo

65 Brisighella

7 Casola Valsenio

14 Bagnara

Sul territorio, le persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 11 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 20 a Parma (+3), 18 a Reggio Emilia (+1), 34 a Modena (+3), 61 a Bologna (-1), 5 a Imola (stabili rispetto a ieri), 12 a Ferrara (stabili rispetto a ieri), 9 a Ravenna (stabili rispetto a ieri), 3 a Forlì (stabili rispetto a ieri), 4 a Cesena (-2) e 17 a Rimini (+1).

Le persone complessivamente guarite salgono a 28.740 (+121 rispetto a ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella i cui è stata fatta la diagnosi: 8.317 a Piacenza (+159 rispetto a ieri, di cui 71 sintomatici), 6.913a Parma (+183, di cui 97 sintomatici), 10.993 a Reggio Emilia (+304, di cui 230 sintomatici),11.472 a Modena (+639, di cui 105 sintomatici), 14.214a Bologna (+527, di cui 159 sintomatici), 1.377casi a Imola (+33 di cui 8 sintomatici), 3.379a Ferrara (+113, di cui 13 sintomatici), 4.000 a Ravenna (+89, di cui 49 sintomatici), 2.851 a Forlì (+51, di cui 37 sintomatici), 2.202 a Cesena (+ 61, di cui 54 sintomatici) e 5.690 a Rimini (+201, di cui 85 sintomatici)