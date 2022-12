Nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre si è tenuto nella sala consiliare del Municipio il consueto incontro di fine anno tra la giunta di Cotignola e i neodiciottenni, cioè i ragazzi nati nel 2004.

Erano presenti Lorenzo Benini, Giovanni Borghi, Letizia Bertello, Luca Casadio, Nicholas Casadio, Samuel De Giovanni, Sara Domiziani, Enrico Folli, Aya El Gtay, Larisa-Ana-Maria Olteanu, Pietro Mazzari, Francesco Antonellini, Enrico Patuelli e Simone Tondo.

Dopo i saluti e le presentazioni, il sindaco Luca Piovaccari ha brevemente illustrato i principali progetti su cui è impegnata l’Amministrazione comunale, dagli eventi culturali ai principali cantieri in partenza nei prossimi mesi, in particolare legati alla qualificazione dei poli scolastici.

Se è poi discusso sull’offerta di luoghi e momenti di aggregazione che possano coinvolgere i ragazzi; alcuni hanno espresso la richiesta di essere coinvolti nell’organizzazione di eventi musicali.

Al termine dell’incontro, il primo cittadino ha consegnato ai giovani una copia della Costituzione italiana.

«È sempre stimolante incontrare i neo diciottenni – ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. Da loro riceviamo sollecitazioni e proposte interessanti su come avvicinare la città alle loro esigenze. Abbiamo il dovere di ascoltarli e di provare a tradurre in azioni concrete le loro idee, per migliorare la qualità della vita della nostra comunità».