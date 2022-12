Giovedì 15 Dicembre, alle ore 20:30, il Partito Democratico di Ravenna ha organizzato un’assemblea pubblica per discutere della Legge di bilancio 2023 presentata dal Governo.

Sarà l’occasione per parlare della manovra finanziaria e illustrare le controproposte del PD.

«Il Governo – ha detto il segretario Alessandro Barattoni – ha predisposto una manovra inadeguata e iniqua che accrescerà ulteriormente la crisi economica e sociale. Ci sono aiuti contro il caro energia per soli tre mesi, non c’è sostegno per i poveri ma molte protezioni per gli evasori. C’è poco o niente per il lavoro e la crescita, viene introdotta una norma gravemente sbagliata sulla pensione Opzione Donna e ritornano le accise su benzina e gasolio. Tutto ciò non contrasterà l’inflazione e la recessione ma aumenterà ancora le disparità. E’ una visione sbagliata e ingiusta che danneggerà i cittadini più fragili e impoverirà il Paese.»

Alla serata parteciperanno Antonio Misiani, senatore e responsabile economia e finanze del PD; Mario Mazzotti presidente di Legacoop Romagna; Marinella Melandri, segretaria provinciale CGIL. L’appuntamento sarà nella sala del Mama’s in via S.Mama 75 a Ravenna.