Oltre ai 400 milioni stanziati per aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno, il Governo ha previsto la possibilità di destinare a tale urgente finalità anche eventuali donazioni.

Per i soggetti che effettuino tali donazioni, sarà possibile usufruire degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura già previsti dall’art.66, DL 18/2020 “cura Italia”, ossia:

per le persone fisiche detrazione IRPEF pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro,

per i soggetti titolari di reddito d’impresa saranno deducibilità dal reddito d’impresa e ai fini IRAP.

Sulla base delle donazioni ricevute, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I DATI PER EFFETTUARE TALI DONAZIONI TRAMITE BONIFICO BANCARIO SONO:

CONTO CORRENTE di Tesoreria Comunale intestato a: COMUNE DI FAENZA presso: CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Iban: IT 20V06270 13199 T 20990000 808

Codice BIC: CRRAIT2R

CAUSALE BONIFICO CON L’INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME:

Scrivere “Donazione per emergenza Covid-19” aggiungendo Nome e Cognome

(l’indicazione è fondamentale per poter destinare le somme donate)

“Grazie di cuore, fin da ora, a tutti coloro che vorranno compiere un gesto di solidarietà concreta nei confronti di chi è in maggiore difficoltà” ha commentato il sindaco Malpezzi.