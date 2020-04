Cosa fanno i bibliotecari in questo periodo in cui la biblioteca è chiusa?

Due cose: si preparano per quando riaprirà e cercano di essere con i cittadini.

“Ci prepariamo per la riapertura con alcuni lavori un po’ noiosi, che in tempi normali si fa fatica a fare, come quella che chiamiamo le pulizie di primavera del catalogo, e con altri che ci entusiasmano di più: stiamo organizzando proposte di lettura, le iniziative future, belle novità in Biblioteca Ragazzi.

E cerchiamo di essere con i faentini tutti i giorni sulla rete, sul nostro sito, sui social delle biblioteche di tutta l’Unione della Romagna Faentina.

Perché è vero che i portoni delle biblioteche sono chiusi ma le biblioteche nella loro parte digitale continuano a essere aperte. E questi sono i giorni ideali per scoprire quante cose è possibile fare, a quante risorse è possibile accedere da casa propria, semplicemente con la tessera di iscrizione a una delle biblioteche dell’Unione: dagli ebook agli audiolibri, dai quotidiani ai film, ai periodici, alla musica, ai materiali per la scuola.

E se non siete iscritti in biblioteca? Niente paura, la Rete di Romagna ha pensato ad una iscrizione temporanea. Basta mandare una mail a manfrediana@romagnafaentina.it e vi iscriviamo.

Visitate il nostro sito www.manfrediana.it e tenetelo d’occhio, abbiamo aggiornato le proposte di lettura della Biblioteca ragazzi, c’è un nuovo libro sullo scaffale, il bellissimo Libro dei Sogni di Federico Fellini, che vi invitiamo a venire a sfogliare in biblioteca quando sarà possibile, e fra qualche giorno troverete nuovi percorsi bibliografici.

E, soprattutto, seguiteci sulle pagine Facebook della Manfrediana e delle altre biblioteche

dell’URF.

Tutti i giorni, più volte al giorno, vi suggeriamo e proponiamo cose nuove. Dalle opportunità della rete alle proposte della biblioteca. Se ci seguite conoscete già quelle tradizionali, presentate a cadenza fissa: la foto della copertina del libro e la recensione.

In questi giorni, lavorando da casa, molti di noi hanno messo alla prova la propria creatività. C’è chi realizza le “recensioni animate” di libri per bambini, creando piccoli video in stopmotion.

E visto che non è possibile sfogliare i libri in biblioteca o in libreria e leggerne qualche riga per capire se ci piacciono, li sfogliamo noi per voi, e nelle recensioni “a libro aperto” fotografiamo la prima pagina di un libro che ci ha colpito, che ci ha interessato, che ci è piaciuto.

E a breve arriveranno i videolaboratori, dedicati ai bambini. Tante idea da realizzare seguendo le indicazioni dei bibliotecari per realizzare ex libris, segnalibri, capilettera ed anche il proprio stemma.

Insomma noi ci siamo, lavoriamo a distanza ma speriamo di ritornare a farlo in biblioteca e di rivedervi presto”