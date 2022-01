Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 1.183 casi: si tratta di 610 pazienti di sesso maschile e 573 pazienti di sesso femminile; 480 asintomatici e 703 sintomatici; 1169 in isolamento domiciliare e 14 ricoveri.

Nel dettaglio: 131 per contact tracing; 545 per sintomi; 507 per test privati.

I tamponi eseguiti sono stati 2.806. Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi: una paziente di sesso femminile di 77 anni e due pazienti di sesso maschile di 80 e 81 anni.

Si possono stimare in circa 178 le guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 47.358.

Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi:

40 fuori provincia

8 Alfonsine

37 Bagnacavallo

9 Bagnara di Romagna

18 Brisighella

6 Casola Valsenio

21 Castel Bolognese

105 Cervia

24 Conselice

14 Cotignola

134 Faenza

24 Fusignano

74 Lugo

18 Massa Lombarda

587 Ravenna

14 Riolo Terme

33 Russi

11 Sant’Agata sul Santerno

6 Solarolo