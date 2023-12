Una serata conviviale che ha visto protagonisti i baywatch di Cooperativa Spiagge Ravenna.

Alcuni giorni fa, al ristorante Casa delle Aie, si è tenuta la cena con cerimonia di premiazione di ragazze e ragazzi che nel corso della scorsa stagione estiva hanno prestato il servizio di salvataggio nelle spiagge del Comune di Ravenna.

L’evento è stato un’occasione per ringraziare e riconoscere il loro grande e appassionato impegno, profuso all’interno di un servizio collettivo che Cooperativa Spiagge Ravenna organizza e gestisce da decine d’anni per conto degli oltre 200 associati.

Presenti il Consiglio di Amministrazione della cooperativa e l’Assessore al Turismo di Ravenna Giacomo Costantini che, oltre a complimentarsi per il livello di prim’ordine del servizio di salvataggio, da sempre un fiore all’occhiello del sistema turistico balneare del nostro Comune, ha definito gli assistenti ai bagnanti dei veri e propri ambasciatori del turismo e punto di riferimento fondamentale per la vacanza estiva dei frequentatori delle spiagge ravennati.

Cooperativa Spiagge Ravenna ha ribadito il rinnovato impegno ad investire nella sicurezza dei nostri arenili come testimoniano gli importanti stanziamenti economici, tra gli altri, nel rinnovo continuo delle attrezzature, delle dotazioni agli assistenti e della base logistica alle Bassette.

Nella stagione estiva 2023 si è provveduto all’assunzione di 110 assistenti ai bagnanti, tutti impiegati nelle 9 località del litorale ravennate, sulle 84 torrette di avvistamento dislocate lungo la costa.

Nel corso dell’incontro, a ognuno dei presenti è stato consegnato un attestato di partecipazione al servizio di salvataggio.

Inoltre l’Assessore Costantini, unitamente ai vice presidenti Ivan Turci e Giacomo Rossi, ha premiato con targhe al merito assistenti ai bagnanti che si sono particolarmente distinti per interventi di salvataggio impegnativi, con grande professionalità e coraggio.

Hanno ricevuto il riconoscimento Elena Barzagli, Nicolò Gobbi e Federico Morri.

Un particolare encomio è stato riservato ai coordinatori del servizio Stefano Verlicchi e Federico Fileti per essersi messi a disposizione della Protezione Civile durante i giorni dell’alluvione con i mosconi della cooperativa per diversi interventi di messa in sicurezza di persone e animali domestici.