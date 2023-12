Due auto sono state coinvolte in un incidente questa mattina in via Destra Canale Molinetto a Ravenna. I veicoli, una Fiat Punto e una Lancia Y, viaggiavano nella stessa direzione da Punta Marina verso Ravenna, quando si sono urtati uno contro l’altra.

Sono due i feriti, ma solo il conducente della Punto, totalmente distrutta, è stato trasportato in ospedale a Ravenna, dai soccorsi del 118, giunti prontamente sul posto.

Secondo quanto riferito dal luogo dell’incidente il 30enne si è salvato per miracolo, visto il violento scontro della sua auto, prima contro il blocco di cemento, e poi fuori strada.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale di Ravenna, per i rilievi di legge.