“Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale”, in 12 anni raccolti 550mila euro

“Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale” è arrivato quest’anno alla dodicesima edizione e nel pomeriggio di oggi si è svolta la cerimonia conclusiva di ringraziamento da parte dell’Amministrazione ai soggetti che hanno deciso di adottare i progetti presentati dalle diverse associazioni del territorio.

L’esito di questa edizione è stato davvero positivo nonostante il difficile momento storico, segnato prima dalla pandemia, poi dalla guerra e infine dall’alluvione. Sono stati infatti adottati 25 progetti presentati da altrettante associazioni, da 19 soggetti fra aziende, istituti bancari, attività commerciali, privati cittadini, per un totale di oltre 45 mila euro.

Nelle 12 edizioni l’iniziativa ha raccolto circa 550 mila euro che hanno permesso di sostenere negli anni una serie di progetti mesi in campo nel territorio comunale, in diversi ambiti: sociale, sanitario, ma anche culturale, ricreativo, di riqualificazione urbana e rivolti ai diritti degli animali. Quest’anno sono stati adottati, per la prima volta, anche progetti che verranno realizzati nel Forese, non solo in città, e questo rappresenta una sensibilità ancora maggiore per il nostro territorio.

Tutti i donatori sono stati accolti e ringraziati dal sindaco Michele de Pascale e dagli assessori alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini, alle Attività produttive Annagiulia Randi, al Volontariato Federica Moschini e dal presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani.