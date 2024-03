Controllo dei Nas in vista della Pasqua: trovate materie prime scadute in un’azienda dolciaria

In oc­ca­sio­ne del­le fe­sti­vi­tà pa­squa­li, al fine di sal­va­guar­da­re la sa­lu­te del con­su­ma­to­re, i Nas hanno ese­gui­to, assieme al­l’Ar­ma ter­ri­to­ria­le, 78 ispe­zio­ni nei territorio delle province di Bologna, Ferrara, Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, trovando 28 situazioni non con­for­mi.

L’operazioe si è concentrata sul­la pro­du­zio­ne e com­mer­cia­liz­za­zio­ne di pro­dot­ti dol­cia­ri e da for­no e su tut­ta la fi­lie­ra del­la fa­ri­na, a par­ti­re dai mo­li­ni fino ad ar­ri­va­re ai pa­sti­fi­ci ed ai pa­ni­fi­ci

In pro­vin­cia di Ra­ven­na, nei magazzini di un’in­du­stria at­ti­va nel­la pro­du­zio­ne di pa­ni­fi­ca­ti (non è stato reso noto il nome dell’azienda), è stata rav­vi­sa­ta una situazione di pro­mi­scui­tà di stoc­cag­gio di pro­dot­ti chi­mi­ci, de­ter­gen­ti aci­di e cor­ro­si­vi, sfa­ri­na­ti, spe­zie ed ali­men­ti con­te­nen­ti al­ler­ge­ni, che per de­fi­ni­zio­ne dovrebbero es­se­re con­ser­va­ti se­pa­ra­ta­men­te. Inol­tre sono stati rin­ve­nu­ti e se­que­stra­ti 3.000 kg complessivi tra ma­te­rie pri­me sca­du­te e se­mi­la­vo­ra­ti ano­ni­mi ed ir­rin­trac­cia­bi­li.