Continua insicurezza stradale su via Baiona. Lavoratori di Marcegaglia immersi in quotidiani rischi

Alessio Lombardi, sindacalista Uil della Marcegaglia, porta all’attenzione della giunta comunale un “rischio e pericolo quotidiano” che imperversa in via Baiona, all’altezza dell’entrata dello stabilimento Marcegaglia, il quale “può diventare fatale per la vita di chi attraversa quel tratto stradale”. Alla luce di questi fatti, Lombardi chiede un intervento momentaneo al Comune di Ravenna, prima della partenza dei lavori nel 2020-2021, in quanto i lavoratori della Marcegaglia, ormai stanchi, ogni giorno mettono a rischio la loro vita per raggiungere il luogo di lavoro.