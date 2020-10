E’ stato pubblicato il nuovo bando di ammissione rivolto a team con idee imprenditoriali innovative da sviluppare all’interno del Contamination Lab, pre-incubatore d’impresa promosso dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.

Il presente bando è attivo sino al 31 dicembre 2020, è rivolto a gruppi di minimo due persone, in età compresa tra i 17 e i 38 anni compiuti, residenti o domiciliati nel Comune di Faenza o in un raggio di 50 km dal Comune di Faenza, non ancora costituiti giuridicamente in forma d’impresa o di attività libero professionista.