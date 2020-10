“È stato accertato un focolaio all’interno della scuola primaria Olindo Pazzi di Brisighella collegato ad una positività emersa nella giornata di domenica e che vede coinvolti alcuni alunni appartenenti alla stessa classe e le rispettive 2 insegnanti”. A comunicarlo è il sindaco di Brisighella Massimiliano Penazzi nel consueto aggiornamento quotidiano riguardante l’emergenza sanitaria.

Studenti e docenti coinvolti dal contagio sono in buone condizioni di salute, alcuni asintomatici, altri lievemente sintomatici.

“Auguriamo a tutti loro di riprendersi in fretta per tornare presto tra i banchi di scuola” scrive il sindaco.

In attesa dello screening conoscitivo allargato ad ulteriori due classi e alle insegnanti che nei giorni scorsi hanno avuto contatti con la classe coinvolta, l’AUSL ha disposto la quarantena preventiva obbligatoria presso il proprio domicilio per tutte e tre le classi.

“In questo momento particolarmente delicato per la nostra comunità non abbassiamo la guardia e rispettiamo le norme di sicurezza in vigore” conclude Pederzoli