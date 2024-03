In occasione dell’avvio del bando di iscrizione ai nidi d’infanzia dell’Unione per l’anno 2024-205, martedì 12 marzo alle 17.30 nell’aula magna Garbesi delle scuole medie di via Di Vittorio di Conselice è previsto un open day dedicato all’asilo nido comunale «Mazzanti».

Durante l’incontro sarà illustrato il progetto di ristrutturazione della struttura, in vista della sua riapertura entro l’anno educativo 2024-2025.

I lavori di ristrutturazione e rifacimento dell’asilo nido «Mazzanti» proseguono nel rispetto del cronoprogramma. L’intervento permetterà di rendere la struttura più sicura e più efficiente dal punto di vista energetico. Saranno completamente rifatti i servizi igienico-sanitari e saranno anche aumentate le aperture sul cortile, per promuovere il rapporto del bambino con lo scorrere delle stagioni, grazie a una migliore osservazione dell’ambiente esterno.

Oggetto di rifacimento anche il miglioramento sismico (pavimentazioni, tinteggiature, controsoffitti), gli impianti elettrico e termoidraulico e tutte le finiture della struttura. La riqualificazione energetica avverrà attraverso la sostituzione degli attuali serramenti e con la realizzazione del cappotto termico.

Le coperture saranno dotate di un tetto metallico a bassa pendenza per migliorare l’impermeabilizzazione e garantirne una migliore manutenibilità nel tempo.

Nel perimetro esterno del fabbricato è previsto un intervento di razionalizzazione dei percorsi esterni che consisterà nel realizzare una fascia pedonale di bordo, in materiale composito con fibre naturali e cementizie e facilmente riciclabile, in grado di consentire il regolare esodo dagli spazi interni, comprese le uscite di sicurezza. La fascia di bordo consentirà l’accesso di tutte le aree abbattendo le barriere architettoniche oggi esistenti.

I lavori, affidati alla ditta Rama srl, sono realizzati grazie a un finanziamento di 841.100 euro erogato nell’ambito del Pnrr (Missione 4 istruzione e ricerca – Componente 1 potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione), con i fondi dell’Unione europea Next generation Eu.

I bambini, per la durata dei lavori, sono ospitati presso l’aula magna Garbesi e presso il nido Landi, nella struttura di via Rodari a Lavezzola. Le famiglie dei bambini ospitati all’asilo Landi potranno scegliere per il prossimo anno se rimanere a Lavezzola o chiedere il trasferimento al Mazzanti.