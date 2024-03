Consegnate 70 cassettiere doppie e sei bancali di basi letto al Comitato cittadino di Fornace Zarattini. Detto materiale, è stato donato dalla Casa della Speranza Onlus di Castiglione Torinese (Presidente Cav. Giuseppe Lazzarotto). alle famiglie alluvionate di Fornace Zarattini.

Detto materiale è stato ricevuto ufficialmente sul posto dal referente Cav. Fabio Marzufero e consegnato in presenza e supporto della Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Ravenna (Presidente S.Tenente Isidoro Mimmi), al Presidente del Comitato cittadino Fornace Zarattini Yuri Ghetti e tramite il censimento che farà il Comitato si individueranno le famiglie bisognose, distribuira’ Si ringrazia inoltre la Associazione Need You Onlus di Aqui Terme per il contributo.