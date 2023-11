“Si è svolto questo fine settimana a Perugia il terzo congresso di Sinistra Italiana con più di 400 delegati e delegate da tutta Italia.

È stato un congresso molto partecipato, emozionante e ricco sia per i contributi di tutti noi delegati che per i numerosi ospiti che hanno dimostrato grande attenzione per le nostre proposte politiche.

Nicola Fratoianni è stato confermato all’unanimità Segretario Nazionale e Nichi Vendola è stato eletto per acclamazione Presidente del partito.

La presenza degli emiliano-romagnoli nella nuova Assemblea Nazionale è cospicua, grazie alla qualità delle proposte fatte, sia per il contributo che alcuni compagni/e possono dare al lavoro nazionale, sia per la capacità che abbiamo avuto di valorizzare la presenza giovanile e femminile.

Questi i nomi:

Michele Bonforte – segretario regionale uscente, RE

Giovanni Paglia – segreteria nazionale uscente, già deputato, RA

Linda Bartolozzi – impegnata nella giovanile di sinistra italiana UGS, BO

Federico Martelloni – segreteria nazionale uscente, docente di Diritto del Lavoro all’Università di Bologna, BO

Agata Maria Jablonska – impegnata nella giovanile di sinistra italiana UGS, MO

Enrico Panini – già vicesindaco Napoli e segretario nazionale FLC CGIL, RE

Ernestina Bazzi – impegnata nei movimenti contro la guerra e per il disarmo, RE

Thomas Predieri – attivista culturale, RE

Un congresso importante che segna un rilancio deciso della nostra attività politica nei territori, grazie anche alle numerose nuove sedi aperte in tutta Italia.

Abbiamo avanzato a tutte le opposizioni la proposta di costruire insieme una manifestazione che abbia al centro l’adozione del salario minimo, il rilancio della sanità pubblica e il rifiuto di premierato e autonomia differenziata. Siamo convinti che la costruzione di un fronte ampio dell’alternativa si profili non già come una soluzione subita, bensì come una scelta consapevole alla quale intendiamo contribuire da protagonisti.

Abbiamo confermato il percorso Rosso-Verde per le prossime elezioni europee, continuando le interlocuzioni con il mondo dell’associazionismo e le diverse reti civiche e tutte quelle realtà che hanno a cuore la giustizia sociale e ambientale, l’impegno attivo per la pace e la lotta al patriarcato.

Con il medesimo spirito ci impegneremo nei prossimi mesi a proseguire analoghi obiettivi di convergenza in occasione delle elezioni amministrative.”

ALESSANDRO PERINI

Coordinatore Provinciale Sinistra Italiana Ravenna.