“A seguito delle recenti dichiarazioni del Sindaco Mattia Missiroli, in merito alla sicurezza ed al rilancio di Milano Marittima, Confartigianato esprime apprezzamento e condivisone sui temi e sugli impegni presi a nome dell’Amministrazione Comunale di Cervia.

Milano Marittima è un gioiello del nostro territorio, riconosciuto a livello nazionale per la sua eleganza e per la qualità dei servizi offerti. La tutela di questi valori è essenziale non solo per il benessere dei residenti e dei visitatori, ma anche per il tessuto economico locale che Confartigianato unitamente ad altri soggetti, rappresenta.

Confartigianato, che per prima, nel luglio scorso, aveva sollecitato l’esigenza di mettere questo tema al centro dell’azione delle Istituzioni, si rende disponibile ad impegnarsi ed a collaborare attivamente con l’Amministrazione Comunale e le altre Associazioni di categoria per trovare soluzioni concrete e condivise che possano restituire a Milano Marittima il lustro che merita. A tal proposito, siamo pronti a settembre a partecipare a un tavolo di lavoro congiunto, dove metteremo a disposizione la nostra esperienza e le nostre idee per contribuire a un piano strategico di rilancio della località.

Confidiamo infatti nella collaborazione di tutti gli attori coinvolti per preservare e valorizzare Milano Marittima come destinazione di eccellenza, capace di attrarre un turismo di qualità ed una imprenditoria rispettosa e responsabile.

Insieme possiamo fare la differenza e garantire un futuro prospero e sicuro per la nostra comunità e per tutti coloro che scelgono di vivere, lavorare e trascorrere il loro tempo in questa splendida località”.