Energia nucleare al centro della prima conferenza dell’anno al circolo Prometeo di vicolo Pasolini a Faenza. È andata infatti in scena sabato 15 gennaio la conferenza-dibattito sull’energia nucleare, organizzata in collaborazione con Minerva – Associazione di Divulgazione Scientifica e La Fisica che non ti Aspetti.

L’incontro arriva ad un mese di distanza dalla discussa decisione dell’Unione Europea di inserire energia nucleare e gas naturale nella lista green delle attività economiche sostenibile e dunque finanziabili con fondi dell’Unione stessa. Una decisione, si è commentato da più parti, arrivata come una sorta di compromesso dopo mesi di discussione. Da una parte la Francia, con 60 reattori attivi che garantiscono il 40% del fabbisogno elettrico nazionale, dall’altra i Paesi che hanno investito sul metano come fonte energetica. Fondamentale il via libera della Germania, originariamente contraria, Paese dove le centrali nucleari andranno a breve a chiusura anticipata, come già avvenuto in Belgio.

Altre nazioni come Svizzera, Spagna e Paesi Bassi e, fuori dall’Europa, Corea del Sud hanno deciso di non rinnovare nei prossimi decenni gli investimenti sul nucleare e terminare i propri programmi alla chiusura delle rispettive centrali. I Paesi Bassi, tuttavia, sembrano pronti a qualche passo indietro rispetto a questi programmi.

La serata organizzata a Prometeo è stata organizzata grazie alla partecipazione di Marco Rocca (Minerva – Associazione di Divulgazione Scientifica) Marco Coletti ed Enrico D’Urso (La Fisica che non ti Aspetti). L’incontro, in presenza e via social, è stato caratterizzato in due parti distinte. La prima dedicata alle affermazioni più comuni sull’energia nucleare, che cosa sia vero, che cosa sia1

falso nel dibattito quotidiano portato avanti dai cittadini

La seconda parte è invece stata incentrata sulla situazione attuale a livello mondiale e perché si parla ancora di energia nucleare nel 2022.

