“Concerti all’Oratorio”, grande successo alla presenza del Maestro Riccardo Muti per il concerto del 27 novembre 2022 della rassegna musicale alla Chiesetta del Ponte delle Assi”.

Grande successo e tutto esaurito per il concerto del 27 novembre 2022 della rassegna musicale alla Chiesetta del Ponte Assi Oratorio Madonna di Pompei. Tanta gente per assistere alla replica del concerto delle Quattro stagioni di Vivaldi. Il programma del concerto ha riguardato il compositore Antonio Vivaldi (1678-1741) e sono stati eseguiti quattro concerti dell’opera Il Cimento dell’armonia e dell’inventione, Op. 8. L’evento ha visto la presenza di Marina Mammarella, violino, Agide Bandini, contrabbasso, di Andrea Luisi organo e di Cristina Ferrante come voce recitante. Al concerto erano presenti come graditissimi ospiti anche il Maestro Riccardo Muti e la moglie Cristina .E’ stata anche l’occasione, da parte dei volontari dell’Oratorio Madonna di Pompei, per ringraziare i numerosi cittadini che hanno partecipato ai dieci concerti della prima edizione della rassegna musicale che verra’ replicata nel 2023.I volontari hanno anche ringraziato le aziende che con le loro donazioni hanno permesso di comprare l’organo e di realizzare la rassegna musicale.