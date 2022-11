È arrivato lunedì mattina l’albero di Natale in centro a Faenza. La grande pianta proviene da un vivaio specializzato che lo ha selezionato fra i tronchi da abbattere nei boschi dell’Abetone. L’albero dovrebbe essere acceso il 3 dicembre, quest’anno sarà decorato dai fratelli Roberto e Mauro Gorini, che da anni animano in periodo natalizio diversi angoli e aree verdi della città con spettacoli di luci e musica.

La presentazione degli eventi natalizi curati da Faenza C’entro in collaborazione con il Comune di Faenza e il Servizio Giardini avverrà martedì 29 novembre.