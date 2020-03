Come vivere l’isolamento in famiglia e coi bambini: i consigli di pedagosite e psicologhe della Romagna Faentina

Consigli pratici per le famiglie per affrontare la complessa situazione dell’isolamento a causa del Coronavirus. L’idea è venuta alle professioniste del servizio infanzia della Romagna Faentina. Psicologhe, pedagogiste che in questi giorni stanno pubblicando sul sito istituzionale dell’Unione, ogni martedì, una guida in due parti, dedicata ai bambini e alle famiglie, per aiutare a vivere al meglio la convivenza. Oltre ai consigli, è stato inoltre attivato un servizio telefonico per chi avesse bisogno di un consulto o di un sostegno.