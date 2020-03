I titolari di una casa famiglia per anziani di Camerlona, frazione alle porte di Ravenna, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti su una ospite di 105 anni. I due – marito e moglie, lui 58enne nato a Torino e lei 47enne di origine nigeriana – sono stati bloccati sabato pomeriggio dai militari del Radiomobile e portati in carcere su disposizione del Pm Antonio Vincenzo Bartolozzi in attesa dell’udienza di convalida. L’anziana si trova ora in ospedale in condizioni critiche.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, a chiamare il 118, erano stati gli stessi titolari preoccupati per le condizioni della donna. Al loro arrivo, gli operatori hanno trovato lividi sospetti: da qui, l’intervento dell’Arma. Ieri la Procura ha chiesto un accertamento tecnico di natura medico legale per accertare la reale natura delle ecchimosi. I due arrestati – difesi dall’avvocato Francesco Papini – hanno finora negato.

(ANSA)