Prosegue la rassegna “Sabato con noi” alla Palestra della Scienza (Via Cavour, 7).

Durante i sabati pomeriggio di ottobre, novembre e dicembre, infatti la Palestra della Scienza è aperta al pubblico (a ingresso libero) per un avventuroso viaggio nella scienza dedicato a grandi e piccini. Le iniziative saranno sviluppate in presenza e/o in webinar, attivando le misure di sicurezza necessarie.

Sabato 6 novembre, dalle 16.30 alle 18.00, è in programma l’incontro con Luca Nenni incentrato su “Come scrivere messaggi segreti”. Evento ideato per bambini dagli 8 anni in su.

Necessaria la prenotazione al 339 2245684