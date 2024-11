Sabato 23 novembre, nell’ambito della rassegna “Sabato con Noi 2024” alla Palestra della Scienza, in via Cavour 7, è in programma l’incontro “Laboratorio di Intelligenza Artificiale – Vediamola all’opera”, curato da Eleonora Barelli.

L’iniziativa si terrà dalle 16.30 alle 18.00, pensata per ragazze e ragazzi dai 14 anni, e offrirà una panoramica sulle potenzialità all’avanguardia della ricerca e dell’innovazione nel campo dell’IA.

Inoltre, attraverso esempi pratici e dimostrazioni in tempo reale, verrà esplorato come un particolare tipo di Intelligenza Artificiale – l’IA generativa –

può affiancarci nella vita quotidiana per la creazione di testi, immagini e musica.

In particolare Eleonora B. dopo un dottorato di ricerca in Data Science and Computation e un post-doc nel campo dei sistemi complessi, simulazioni e

istruzione AI, lavora per creare opportunità per unire mondo accademico e industriale attraverso l’high performance computing, l’AI e i big data.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3392245684. Su Facebook e sul sito di La Palestra della Scienza il programma completo