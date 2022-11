Giunge al termine il percorso 2022, Un Valter di Eventi 2022 dedicato a Valter Dal Pane, un percorso che ha visto celebrare il Valter in tante vesti ed occasioni, grazie al sostegno di tutti gli associati all’associazione costituitasi, ai produttori di vino, ai ceramisti faentini e di tutta la città. “Di questo primo percorso ricordiamo il Compleanno di Valter a Casa Spadoni, la cena con asta alla Sghisa, il Corso di Accoglienza in Romagna, l’inaugurazione del Parco Giochi Valter Dal Pane, la cena itinerante all’interno del parco, le serate di Cinemadivino, la prima edizione della Coppa Dal Pane e vogliamo festeggiare quest’ultimo Valzer dell’anno ballando tutti insieme.

L’ultimo evento, la festa finale, sarà venerdì 11 novembre 2022 (data tanto amata da Valter) dalle 21 in centro a Faenza, in una location che non sveliamo ma sui canali social dell’Associazione Dal Pane e di Un Valzer di eventi, nelle comunicazioni e in centro città, non mancheranno indizi” spiegano dall’Associazione Dal Pane.

“È stato un anno intenso, pieno di sorrisi, di divertimento e soprattutto di partecipazione. La Coppa Dal Pane in particolare, ci ha fatto capire quanto sia bello stare insieme, ridere e giocare, sempre”. L’Associazione Dal Pane, in collaborazione con il Gruppo Fotografia Aula 21,che ha accompagnato per tutto l’anno Un Valzer di Eventi, premierà le migliori foto scattate dai partecipanti e dai presenti alla Coppa Dal Pane.

Per partecipare sarà necessario inviare le foto all’indirizzo email coppadalpane@gmail.com e durante la serata, dopo la proiezione del video ufficiale della Coppa Dal Pane, verranno proiettate e premiate le foto più Valteriane di tutte. Qualche indizio per concludere: “Cercate la porta rossa” e visto che farà un “bisinì più freschín” in centro a Faenza e la festa sarà all’aperto, consigliamo a tutti abbigliamento caldo e di seguire l’odore delle caldarroste.