CNA Ravenna organizza un nuovo appuntamento mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 18.00, in videoconferenza, per illustrare alcune importanti novità relative al Green Pass nelle imprese.

Con l’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro e dei successivi DPCM che ne hanno specificato il funzionamento, sono molte le domande delle imprese su come applicare correttamente le nuove norme nella propria attività. Il webinar ha l’obiettivo di fornire risposte e supporto per organizzare al meglio e in modo corretto i controlli.

Sarà l’occasione per illustrare gli aggiornamenti in materia, a seguito dell’uscita dei DPCM che hanno chiarito le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Dopo l’introduzione di Giovanni Alessandrini, Responsabile Dipartimento Servizi CNA Ravenna, interverranno i consulenti di CNA RavennaSusanna Baldini, Responsabile Settore Ambiente e Sicurezza, Simona Ruffilli, Responsabile Settore Giuridico Legislativo e Privacy, e Massimo Tassinari, Responsabile Rapporti di Lavoro e Contrattualistica. Sarà dedicato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

L’iniziativa è gratuita, per partecipare occorre iscriversi al link https://www.ra.cna.it/eventi/green-pass-nelle-imprese/