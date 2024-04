Mercoledì 17 aprile, alle ore 17.30, presso l’agriturismo La Querciola di Riolo Terme, si terrà un’iniziativa pubblica sulla rinascita dei territori collinari della nostra provincia e sul ruolo di imprese e professionisti del turismo e dell’accoglienza.

Per la rinascita della nostra collina, devastata dall’alluvione e minacciata dal declino demografico, le imprese e il turismo devono diventare i pilastri fondamentali. Lavoro, innovazione, imprese e attrattiva turistica sono le chiavi per il rilancio di questi luoghi. Facciamo il punto, tra opportunità, minacce, testimonianze di chi già si impegna attivamente sul territorio e Istituzioni per tracciare le priorità e le prospettive future.

Dopo i saluti e l’introduzione dei temi da parte di Federica Malavolti, Sindaca di Riolo Terme, Massimo Isola, Presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina,Matteo Leoni, Presidente CNA Ravenna, e Canzio Camuffo, Presidente CNA Area Romagna Faentina, seguiranno gli interventi di Massimo Feruzzi, Amministratore JFC, che parlerà di strategie e opportunità turistiche della collina, e Luca Coffari Responsabile Dipartimento Politiche Economiche, Sindacali e Sociali – Centro Studi CNA Ravenna, con un contributo sull’economia e la demografia della collina.

Seguiranno testimonianze e contributi di imprenditori del territorio o del settore.

Concluderà l’iniziativa l’intervento di Andrea Corsini, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Regione Emilia-Romagna.

Al termine dell’iniziativa sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo con i prodotti artigianali d’eccellenza del territorio.