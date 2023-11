CNA in visita ad alcune realtà fortemente danneggiate dall’alluvione, ma che sono riuscite a ripartire

CNA in visita ad alcune realtà duramente colpite dall’alluvione a Faenza e Conselice. Nella città delle ceramiche, a 7 mesi dagli allagamenti, la delegazione, di cui facevano parte il presidente nazionale Costantini e il presidente regionale Cavini, ha visitato il salone SM Beauty, giovane imprenditrice ventenne, che a maggio stava per inaugurare la propria attività, prima di vederla travolta dall’acqua. Locali sommersi per 1,80 m. 15 mila euro di danni. Poi è stato il turno della pasticceria Caridi, che si ritrovò il piano interrato sommerso, i laboratori e l’area vendita fortemente compromessi: 800 mila euro di danni. Infine la Tipografia Valgimigli, dove il titolare rischiò di rimanere intrappolato nel seminterrato insieme alla moglie. 2 piani invasi da acqua e fango. Danni per oltre 700 mila euro. Le tre realtà sono ripartite grazie anche all’aiuto di CNA.