In previsione delle prove scritte relative al concorso pubblico indetto da AUSL Romagna per un posto da dirigente psicologo, la CISL Medici Romagna organizza un corso in preparazione, con docenti esperti nelle materie propedeutiche alla professione.

“Come già fatto in occasione del concorso precedente– affermano Marco Limarzi e Maria Antonietta Pedrelli – siamo riusciti ad organizzare un corso completo che permetterà di prepararsi al meglio per il concorso. Come CISL cerchiamo sempre di aiutare chi desidera partecipare ai concorsi banditi da AUSL Romagna, attraverso corsi serali e docenti preparati nelle varie materie previste dai bandi. Questo in particolare è la seconda volta che lo organizziamo, visti gli ottimi riscontri ottenuti la volta precedente”.