Ieri mattina un grave incidente in via vittorio Veneto, una donna in bici investita da un’auto e poi ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena:

“La pista ciclabile in questione era chiusa per lavori” spiega la sezione manfreda di FIAB, La Federazione italiana ambiente e bicicletta “Nessuna segnalazione ai ciclisti per indicare dove passare, nessuna transenna per creare un percorso sicuro alternativo, magari si potevano togliere i posti auto temporaneamente, facendoci passare i ciclisti …e invece no, in Italia quando ci sono i lavori sulla ciclabile, le bici si arrangiano (già è tanto se te la aggiustano. La pista in questione aveva buche profonde decine di cm).

Una settimana l’associazione aveva scritto al Comune in merito ai problemi evidenziati “segnalando la pericolosità e chiedendo una migliore segnalazione, chiedemmo di creare percorsi sicuri per le bici, intanto che proseguivano i lavori. Lo chiediamo con più forza, come Fiab, dopo questo tragico incidente”.