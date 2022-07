Donna investita in via Oberdan mentre attraversa la strada

Incidente nella mattinata di sabato in via Oberdan, davanti al supermercato Lidl, nella corsia di immissione alla rotatoria all’incrocio con viale Vittorio Veneto, dove una signora è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. A fare luce sulla dinamica dell’incidente sarà la Polizia Locale della Romagna Faentina. Da appurare infatti se la donna stesse attraversando la strada in sella alla bici o a piedi, con la bici spinta a mano.

Inizialmente l’incidente sembrava comportasse il trasferimento in ospedale della ciclista, ma la ferita alla fine ha rifiutato il trasporto in Pronto Soccorso.

La corsia in direzione di Faenza è rimasta chiusa alla viabilità fino al termine delle operazioni delle forze dell’ordine, causando alcuni disagi alla circolazione.