E’ caccia all’uomo a Tagliata dove si cerca un giovane magrebino che, nella notte del 13 luglio, ha tentato in due occasione di entrare in due alberghi della frazione.

Il primo episodio è stato registrato, attorno all’una di notte, in un hotel di via Monferrato, dove il ladruncolo è stato messo in fuga dai titolari che si sono accorti del tentativo di irruzione dai terminali delle telecamere. Ancor prima che scendessero nella hall, il malvivente ha avvertito i rumori e si è dileguato velocemente nelle stradine circostanti.

La stessa notte, qualche minuto prima, l’uomo aveva cercato miglior fortuna in un albergo di via Abruzzi ma, anche in quell’occasione, era stato evidentemente disturbato da qualcuno e aveva desistito.

Secondo l’identikit ricavato dalle immagini delle telecamere e consegnato giovedì scorso agli agenti del Comando di Polizia Estiva di Pinarella si tratterebbe di un giovane di etnia magrebina, magro e alto, che quella sera indossava pantaloncini corti e un cappello con visiera.